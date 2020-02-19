В Башкирии машину с тремя детьми погребло под снегом

В безвыходную ситуацию в полном смысле этого слова попал автомобиль с пассажирами на дороге к горно-лыжному курорту «Банное». Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По уточненной информации, мужчина, две женщины и трое детей в возрасте от трех до восьми лет направлялись из города Уральска с территории Казахстана на горнолыжный курорт в Башкирию, когда застряли в снегу неподалеку от деревни Альмухаметово в Абзелиловсокм районе РБ.

Машину стало быстро засыпать снегом. К счастью, люди успели вызвать на помощь спасателей, которым пришлось откапывать автомобиль из снега лопатами. Его удалось найти по мигающим фарам.

Людей на снегоходе отправили в Сибай, а потом вытягивали из снега автомобиль.