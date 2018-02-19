В Башкирии мужчина до смерти забил родного брата

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Полиции и следователям удалось установить его местонахождение.
Управление следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Зириково Мелеузовского района. Мужчину подозревают в том, что он, вернувшись домой в нетрезвом состоянии поссорился со своим 44-летним братом, конфликт перерос в драку, в ходе которой старший из родственников получил множественные удары ногами и руками. Его тело обнаружили спустя несколько часов после инцидента.
Как отметили в ведомстве, опергруппе удалось достаточно быстро установить и задержать подозреваемого, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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