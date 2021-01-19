В Башкирии осудили уфимца, который пытался взорвать машину брата сожительницы

В ходе следствия выяснилось, что мужчина осуществил свой план в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года. Он был в пьяном состоянии, когда решил, что хочет подорвать машину 43-летнего брата своей сожительницы. Конфликт у мужчин произошел из-за того, что обвиняемого решили не приглашать на свадьбу к родственникам.