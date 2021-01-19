В Башкирии осудили уфимца, который пытался взорвать машину брата сожительницы

В Башкирии осудили уфимца, который пытался взорвать машину брата сожительницы

Вчера, 09:55ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: Следком РБ
Житель Уфы признан виновным в покушении на убийство и незаконном хранении взрывных устройств. Он попытался взорвать машину человека при помощи боевой гранаты в Бажбулякском районе Башкирии.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина осуществил свой план в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года. Он был в пьяном состоянии, когда решил, что хочет подорвать машину 43-летнего брата своей сожительницы. Конфликт у мужчин произошел из-за того, что обвиняемого решили не приглашать на свадьбу к родственникам.

Мстительный мужчина приехал в село Кунакулово Бижбулякского района к автомобилю пострадавшего «Audi Q5». Он установил гранату под переднее левое колесо. По его задумке она должна была взорваться, когда мужчина начнут движение. Однако, по чистой случайности, граната не сработала.

— Согласно выводам судебной баллистической экспертизы граната является боевой, однако, не сработала по техническим причинам, вне зависимости от действий обвиняемого, сообщили в следственном комитете Башкирии.

Виновный признался в содеянном. Ему предстоит провести пять в исправительной колонии строгого режима.

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