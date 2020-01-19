В Уфимском районе «Рено Логан» столкнулся с «КамАЗом» — двое погибших
Сегодня, 14:25ПроисшествияАндрей КоролевФото: gibdd102.ru
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ДТП произошло сегодня около 10 утра на 22 км автодороги Западный обход Уфы.
«КамАЗ» под управлением 51-летнего уфимца столкнулся со встречным «Renault Logan», за рулём которого находился 41-летний житель Благоварского района. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
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Фото: gibdd102.ru
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 40-летний пассажир от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. Подробности уточняются.
Напомним, за минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2300 нарушений ПДД.
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