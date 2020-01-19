В Башкирии иномарка столкнулась с грузовиком: трое погибли, двое госпитализированы
Сегодня, 13:02ПроисшествияАндрей КоролевФото: gibdd102.ru
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Авария произошла 18 января около 15 часов на 59 км автодороги Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево.
Столкнулись «Opel Astra» под управлением 19-летнего жителя Стерлитамака и встречный грузовик «Газель», за рулём которого находился 43-летний житель Самарской области. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.
В результате аварии находившиеся в иномарке — водитель и две женщины 61 и 40 лет — скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля и 39-летняя пассажирка «Газели» госпитализированы. Начато разбирательство.
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По информации ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 ДТП, в которых 6 человек погибли и 13 получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 2300 нарушений ПДД, задержано 70 нетрезвых водителей.
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