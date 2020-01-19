В Башкирии иномарка столкнулась с грузовиком: трое погибли, двое госпитализированы

Столкнулись «Opel Astra» под управлением 19-летнего жителя Стерлитамака и встречный грузовик «Газель», за рулём которого находился 43-летний житель Самарской области. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

В результате аварии находившиеся в иномарке — водитель и две женщины 61 и 40 лет — скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля и 39-летняя пассажирка «Газели» госпитализированы. Начато разбирательство.