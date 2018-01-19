В Уфе вдова погибшего водителя получит почти 2 млн за ДТП из-за колеи

Виновником аварии, в которой скончался ее супруг, признали МБУ по благоустройству.

Родственники погибшего в аварии водителя могут получить денежную компенсацию морального вреда с МБУ по благоустройству Калининского района Уфы, сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

В январе прошлого года водитель отечественной легковушки ехал днем по улице Перспективная в направлении к Шакше и столкнулся со встречным грузовым автомобилем с полуприцепом. От полученных травм он скончался на месте.

Причиной аварии стала образовавшаяся колея и наледь из-за несоответствия дорожного полотна требованиям ГОСТа, в том числе неудовлетворительного содержания ответчиком дороги в зимний период, признали в суде.

Вдова обратилась в суд за компенсацией морального вреда в своих интересах и интересах двоих несовершеннолетних дочерей. Суд взыскал с виновника ДТП 1 миллион 800 тысяч рублей.