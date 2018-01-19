В Башкирии возбудили дело из-за смерти егеря на охоте
48-летний житель Архангельского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Следствие считает, что 11 января текущего года два жителя Архангельского района пошли на охоту, где 48-летний мужчина не менее одного раза выстрелил по неясно видимой цели, считая, что это животное. В действительности он подстрелил 48-летнего охотника. Потерпевший скончался от повреждений внутренних органов. Оба участника происшествия работают егерями на разных участках Архангельского района.
Сейчас допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти пострадавшего.
Это не первый случай гибели человека на охоте в последние месяцы. Напомним, два месяца назад на охоте в Мечетлинском районе местный прокурор выстрелил в федерального судью, от полученного ранения последний скончался в больнице.