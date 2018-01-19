В Башкирии пьянчуга ударил полицейского бутылкой и телефоном

Против него возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет занялся расследованием уголовного дела, возбужденного против жителя города Белорецка, подозреваемого в применении силы в отношении представителя власти. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов дела, 5 января веселый нетрезвый мужчин шел, шатаясь, по одной из улиц Белорецка. В ответ на замечание сотрудников полиции, мужчина достал из кармана бутылку шампанского и стал размахивать ею, попав по голове стражу порядка.

Буйного прохожего задержали и в отдел полиции, где история получила продолжение. Задержанный после пререканий с полицейскими ударил одного из них телефоном.