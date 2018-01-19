Сирота из Уфы разместил жестокое видео, чтобы привлечь к себе внимание

Саша Ильин инсценировал расправу над кошкой и рассказал, что хочет при помощи этого видео попасть на телевидение и найти свою маму.

Сегодня, 19 января, соцсети взорвал видеоролик, на котором парнишка, переодетый в женское платье и с женским париком на голове глумится над котенком – сначала пытается утопить его в тазике с водой. А затем раскручивает его на веревке и бросает об стену. Впрочем. если присмотреться, видно, что котенка парень бросает довольно аккуратно, так чтобы он приземлился на кровать, а не стукнулся об стенку, да и в тазике он его скорее купает, чем топит.

Видео попало в популярную группу MDK и мгновенно начало набирать просмотры.

Медиакорсеть связалась с автором и главным героем видео – Сашей Ильиным. Он рассказал нашему корреспонденту, что живет в Уфе. Однако на разных видеороликах парень представляется то жителем Тольятти, то представителем Саратова

О причинах появления такого странного видео Саша рассказал в другом видеоролике, который также опубликован на его странице ВКонтакте.

- Я – сирота. Живу всю жизнь без родителей. Мне очень трудно одному, живу, надеюсь только на себя. Таким видеороликом я хотел привлечь к себе внимание. Может, теперь на меня обратят внимание СМИ, телевидение и помогут мне найти маму? – заявил, всхлипывая Саша в кадре. – С кошкой все в порядке, она жива и не пострадала. Просто я хотел действительно привлечь внимание.

Видео Видео: соцсети

Примечательно, что на странице Саши размещено несколько видеороликов и фотографий, на которых он с другом по прозвищу Кролик Блэк переодеваются в женские платья и парики и с ярким макияжем танцуют перед камерой. Так что импровизацией такое поведение точно не назовешь. При этом Саша, похоже, пока не задумывался о том, что его поведение в ролике с кошкой вполне может попасть под обвинение в жестоком обращении с животными. В комментариях также прозвучали настойчивые советы молодому человеку полечить свою психику.