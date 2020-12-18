Следователи проверят власти на халатность в деле о пожаре в пансионате Башкирии

Напомним, пожар в частном пансионате в Абзелиловском районе произошёл 15 декабря. Огонь унёс жизни 11 постояльцев. Среди них — четыре женщины и семь мужчин. Пятерым удалось спастись. Руководитель учреждения была арестована в этот же день. Позже Абзелиловский районный суд Башкирии заключил женщину под стражу на два месяца – до 15 февраля 2021 года. Расима Махиянова признала свою вину.