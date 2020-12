Следователи проверят власти на халатность в деле о пожаре в пансионате Башкирии

Следственный комитет Башкирии возбудил еще одно уголовное дело в ходе расследования смерти 11 человек при пожаре в Абзелиловском районе. На этот раз в отношении местных властей. Напомним, в селе Ишбулдино сгорел дом престарелых.

Уголовное дело возбуждено по статье «халатность, повлекшая по неосторожности двух или более лиц». По версии следствия представители органов местного самоуправления, а также контролирующие и надзорные органы не проводили проверки и не прекратили работу пансионата, в котором не соблюдалась пожарная безопасность. Следователи проверяют изъятую у органов местного самоуправления и других документацию, которая касается деятельности дома престарелых. По окончании проверки следователи дадут оценку действиям местных властей. Напомним, пожар в частном пансионате в Абзелиловском районе произошёл 15 декабря. Огонь унёс жизни 11 постояльцев. Среди них — четыре женщины и семь мужчин. Пятерым удалось спастись. Руководитель учреждения была арестована в этот же день. Позже Абзелиловский районный суд Башкирии заключил женщину под стражу на два месяца – до 15 февраля 2021 года. Расима Махиянова признала свою вину.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter