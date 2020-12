В Красноярском крае произошел пожар в одном из домов частного сектора - есть погибшие.

По сообщению iz.ru, огнем было охвачено шестьдесят шесть квадратных метров жилого строения. На место происшествия оперативно выехали сотрудники противопожарной службы, которые ликвидировали возгорание - в тушении были задействованы восемнадцать сотрудников МЧС. Отмечается, что при пожаре погибло три человека. Детей среди них не было. Причины возгорания устанавливаются.

