Вчера, 17 декабря, в Бураевском районе Башкирии произошла страшная авария, в которой сгорели оба автомобиля. К счастью, погибших не оказалось, сообщает ГИБДД по РБ.

ДТП зарегистрировано на 136 километре автодороги Уфа-Янаул. На трассе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и «Nissan Primera». После столкновения обе машины загорелись. 18-летний водитель отечественного авто был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку случившегося. Напомним, ранее в Архангельском районе столкнулись ВАЗ-2114 и «Renault Logan». В результате аварии также загорелась «четырнадцатая». В ДТП пострадали три пассажирки и 11-месячный ребенок, находившиеся в «Renault».

