В Башкирии в краже зернодробилки подозревается депутат сельсовета

Стоит отметить, что ранее депутат уже был судим за кражу.

29 октября 47-летний депутат сельсовета незаконно проник на территорию фуражного склада одного из частных предприятий района и тайно похитил зернодробилку с электродвигателем. Имущество оценивается в 35 тысяч рублей. Ранее депутат уже был судим за кражу.