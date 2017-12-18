В Башкирии в краже зернодробилки подозревается депутат сельсовета

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Стоит отметить, что ранее депутат уже был судим за кражу.
47-летний житель Бижбулякского района подозревается в краже имущества предприятия, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
29 октября 47-летний депутат сельсовета незаконно проник на территорию фуражного склада одного из частных предприятий района и тайно похитил зернодробилку с электродвигателем. Имущество оценивается в 35 тысяч рублей. Ранее депутат уже был судим за кражу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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