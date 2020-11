Житель Башкирии из-за ревности зарезал воспитательницу детского сада

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины в Кармаскалинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый 49-летний житель Уфимского района днем 17 ноября пришел в детский сад села Старые Киешки. Там работала воспитателем его бывшая супруга. Мужчина был в пьяном состоянии и пришел устроить разборки на почве ревности. Не справившись с агрессией, он нанес более трех ударов ножом, после чего попытался убежать. Photo: Следком РБ В правоохранительных органах отметили, что дети в это время находились в других помещениях. Преступника поймал учитель физкультуры местной школы, которая находится в том же здании, что детский сад. Раненная воспитательница скончалась на руках у медиков. С мужчиной проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

