Житель Башкирии из-за ревности зарезал воспитательницу детского сада

По версии следствия, обвиняемый 49-летний житель Уфимского района днем 17 ноября пришел в детский сад села Старые Киешки. Там работала воспитателем его бывшая супруга. Мужчина был в пьяном состоянии и пришел устроить разборки на почве ревности. Не справившись с агрессией, он нанес более трех ударов ножом, после чего попытался убежать.