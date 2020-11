В Башкирии стали известны личности «нефтекамского мясника» и его жертвы

После ссоры житель Башкирии зарезал своего брата-погодка и расчленил его тело.

Стали известны имена участников трагедии, разыгравшейся неделю назад в Нефтекамске. Подробности сообщаются в группе «Плохие новости 18+» в соцсети ВКонтакте. Со ссылкой на своего инсайдера администратор группы выложил информацию о том, что речь идет о жителях Нефтекамска - братьях Ш. Убийцей стал старший брат по имени Рималь (на фото он слева), а убитым – Риваль, который был младше него всего на год. Известно, что братья жили вместе и постоянно ссорились. В соцсетях также появились жуткие фотографии с места происшествия. Житель Башкирии пытался расчленить брата, чтобы скрыть убийство Напомним, об этой трагедии мы рассказывали ранее. По данным следкома, 10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Дорожная обнаружено тело 31-летнего мужчины. Позже следователи выяснили, что в этот же день потерпевший поругался со своим братом. Последний нанёс ножевые ранения, от которых мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый решил расчленить тело брата, однако, когда злоумышленник отделял голову от тела, домой вернулся отец. Он и сообщил о преступлении в полицию. Подозреваемый при этом скрылся, но позже его задержали при попытке уехать и города на попутке. Расследование дела продолжается.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter