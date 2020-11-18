В Башкирии стали известны личности «нефтекамского мясника» и его жертвы

Напомним, об этой трагедии мы рассказывали ранее. По данным следкома, 10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Дорожная обнаружено тело 31-летнего мужчины. Позже следователи выяснили, что в этот же день потерпевший поругался со своим братом. Последний нанёс ножевые ранения, от которых мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый решил расчленить тело брата, однако, когда злоумышленник отделял голову от тела, домой вернулся отец. Он и сообщил о преступлении в полицию. Подозреваемый при этом скрылся, но позже его задержали при попытке уехать и города на попутке.