В селе в Башкирии обнаружили труп трехмесячного младенца
Сегодня, 15:56ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Инцидень произошел в башкирском селе Мраково Кугарчинского района.
По информации «КП-Уфа», это случилось 9 ноября в шесть часов утра. Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах журналисты сообщают, что младенца обнаружила бригада скорой помощи.
В настоящий момент причина смерти неизвестна, на теле младенца видимых повреждений не было. Предварительно сообщается, что медиков вызвали родители, когда обнаружили, что ребенок не дышит.
Известно также, что малыш рос в полной семье, где также воспитываются девочка и мальчик.
Тело сейчас направили на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия также изъяли одежду младенца.
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