В селе в Башкирии обнаружили труп трехмесячного младенца

По информации «КП-Уфа», это случилось 9 ноября в шесть часов утра. Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах журналисты сообщают, что младенца обнаружила бригада скорой помощи.

В настоящий момент причина смерти неизвестна, на теле младенца видимых повреждений не было. Предварительно сообщается, что медиков вызвали родители, когда обнаружили, что ребенок не дышит.

Известно также, что малыш рос в полной семье, где также воспитываются девочка и мальчик.