В Башкирии мужчина избил 15-летнего племянника: начата доследственная проверка
Сегодня, 17:50ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом сообщили в следственном комитете республики.
Инцидент произошел в Дюртюлинском районе в селе Исмаилово 13 ноября. 42-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил своего 15-летнего племянника.
Подросток не думал сдаваться и пытался дать сдачи, насколько ему позволяли силы. К счастью, от ударов дебошира-родственника ему удалось спастись. На место прибыли полицейские, которые выяснили причину случившегося, опросили всех очевидцев.
Начата доследственная проверка, проводится судебно-медицинская экспертиза.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей