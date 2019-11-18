В Башкирии мужчина избил 15-летнего племянника: начата доследственная проверка

Инцидент произошел в Дюртюлинском районе в селе Исмаилово 13 ноября. 42-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил своего 15-летнего племянника.

Подросток не думал сдаваться и пытался дать сдачи, насколько ему позволяли силы. К счастью, от ударов дебошира-родственника ему удалось спастись. На место прибыли полицейские, которые выяснили причину случившегося, опросили всех очевидцев.