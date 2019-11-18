Фото: pxhere.com
СМИ: в Японском море загорелся корабль с российским экипажем
Сегодня, 17:40Происшествия
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По данным зарубежных средств массовой информации утром в воскресенье в Японском море на грузовом судне Silver Way произошел пожар.
На борту Silver Way находилось 13 россиян. Все они являются членами экипажа корабля. Об этом информирует RNS.
Загоревшееся в Японском море судно перевозило 2 500 тонн древесины. В момент пожара Silver Way был неподалеку от порта Пхохан (Южная Корея). Огонь на корабле тушили южнокорейские пожарные. В спасательной операции участвовали патрульные катера и вертолет.
Пожар на Silver Way был полностью потушен в середине того же дня. Жертв и пострадавших удалось избежать. Причины возгорания выясняются.
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