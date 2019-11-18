СМИ: в Японском море загорелся корабль с российским экипажем

На борту Silver Way находилось 13 россиян. Все они являются членами экипажа корабля. Об этом информирует RNS.

Загоревшееся в Японском море судно перевозило 2 500 тонн древесины. В момент пожара Silver Way был неподалеку от порта Пхохан (Южная Корея). Огонь на корабле тушили южнокорейские пожарные. В спасательной операции участвовали патрульные катера и вертолет.