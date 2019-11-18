Следком Башкирии сообщил подробности смерти двух рыбаков

В следственном комитете передали, что в настоящий момент по поводу гибели двух рыбаков проводится доследственная проверка.

Медиакорсеть передавала, что их тела обнаружили вчера, 17 ноября утром, с информацией об этом выступал руководитель Госкомитета по ЧС в Башкирии.

По данным следователей, тела погибших нашли в 500 метрах от села Миловка Уфимского района. Предварительно известно, что мужчины отправились на рыбалку, из-за низкой температуры с утра на воде образовался лед, о который и порвалась лодка.

Мужчины пытались выбраться из воды, но не смогли из-за того, что лед был недостаточной толщины. Рыбаки скончались на месте происшествия.