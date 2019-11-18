Под Уфой в пожаре погибли двое мужчин

В МЧС по Башкирии сообщили, что сегодня, 18 ноября, в 6:53 стало известно о сильном пожаре в СНТ «Нефтяник-13», расположенном под Уфой. По информации спасателей, горел садовый домик.

На место происшествия направили две единицы техники и семь человек, а также медикой и полицейский. На месте происшествия стало понятно, что горить мансарда внутри дома. Горение удалось ликвидировать в 7:20.

В момент проливки пожарные обнаружили трупы двоих мужчин, причины смерти устанавливаются, расследуются также и причины пожара.