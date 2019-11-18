Под Уфой из карьера извлекли тела двух рыбаков
Сегодня, 10:53ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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О произошедшем сообщили на оперативном совещании.
Председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил, что вчера в Миловском карьере под Уфой обнаружили тела двоих мужчин.
Прдеварительно известно, что им было 64 и 74 года. Спасатели ранее передавали, что мужчины провалились под лед во время рыбалки.
Напомним, в этом году это уже далеко не первый случай. В начале ноябре трое детей 3,4 и 7 лет провалились под лед на берегу Малого озера в селе Байгильдино во время игры, самый старший мальчик погиб. МЧС предупреждает о том, что на льду нужно быть крайне предельными и осторожными.
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