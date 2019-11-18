Под Уфой из карьера извлекли тела двух рыбаков

Прдеварительно известно, что им было 64 и 74 года. Спасатели ранее передавали, что мужчины провалились под лед во время рыбалки.

Напомним, в этом году это уже далеко не первый случай. В начале ноябре трое детей 3,4 и 7 лет провалились под лед на берегу Малого озера в селе Байгильдино во время игры, самый старший мальчик погиб. МЧС предупреждает о том, что на льду нужно быть крайне предельными и осторожными.