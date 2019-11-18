Мама 3-летней девочки из Башкирии, которой изуродовали лицо, отсудила компенсацию

Туймазинский межрайонный суд обязал больницу выплатить пострадавшей в счет компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей семье девочки, которая в результате некачественно оказанной медицинской помощи лечащим врачом перенесла 2 операции в отделении челюстно-лицевой хирургии детской РКБ и длительное время находилась на лечении.

Медиакорсеть передавала, что из-за неправильного лечения трехлетней девочке из поселка Кандры Туймазинского района пришлось удалить часть челюсти. Произошло это в Туймазинской центральной районной больнице. Местный стоматолог, осмотрев ребенка, сказал, что ей нужно ребенку больной зубик удалить.

На следующий день девочку снова отвели к этому же врачу, который установил, что пострадавшей нужно удалить еще один зуб, а за ним еще один. У девочки между тем сильно опухло лицо и не спадала температура. В результате все закончилось тем, что для спасения медикам пришлось провести несколько сложнейших операций.