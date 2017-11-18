В Башкирии «Ford» насмерть сбил 76-летнего пенсионера

По предварительным данным виноват погибший.

Поздно вечером 17 ноября в Кугарчинском районе Башкирии произошёл наезд на пешехода, который впоследствии скончался, сообщили в пресс-службе ГИБДД. По предварительным данным 76-летний мужчина выбежал на дорогу перед близко идущим автомобилем «Ford». Водитель иномарки не ожидал появления пешехода в неположенном месте и не успел остановиться. В результате полученных травм мужчина скончался на месте аварии.