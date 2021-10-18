Жительница Башкирии заявила, что семь недель ходила с мертвым плодом в животе

Похожая ситуация в Башкирии не так давно унесла жизнь молодой женщины из Нефтекамска.

Фонд помощи нуждающимся многодетным семьям Башкортостана «Два крыла» разместил в соцсетях пост о трагической истории их подопечной, мамы двоих детей Нике, которая сейчас оплакивает третьего малыша, погибшего в утробе. И всерьез обеспокоена своим здоровьем. Представители фонда рассказывают о том, как еще неделю назад их подопечная готовилась стать мамой в третий раз, приезжала в фонд за принадлежностями для малыша. Однако на втором скрининге выяснилось, что сердце ребенка уже не стучит. Героине поста Нике, по словам авторов, живется нелегко. Тяжелая сложная работа, съемное жилье, родственники её далеко, да и болеют. Беременность женщины протекала без особенностей, однако во втором триместре у женщины начались тянущие боли в пояснице, повышенное давление и даже обморочное состояние. Женщина обращалась за помощью к врачам в женскую консультацию. По словам Ники, врач в ЖК слышала сердцебиение плода и оно было в норме. Беременной выписали препарат для снижения давления, но госпитализацию не предложили. На сроке 23 недели беременности при прохождении второго скрининга выяснилось, что сердце ребенка остановилось на 14 неделе беременности. Мы не будем давать оценку компетентности врача из ЖК, которая почти 2 месяца «слышала» сердцебиение у мертвого плода и не направила пациентку с жалобами на давление, отеки и боли на госпитализацию. Думаем, господин Забелин (министр здравоохранения Башкирии — прим.ред.) должен дать оценку этой ситуации. фонд «Два Крыла» Однако куда больше реакции на эту ситуацию министерства здравоохранения, Нику и её помощников из фонда интересует вопрос здоровья женщины. Женщина в субботу получила направление на экстренную госпитализацию, но приходить, со слов фонда, ей сказали в понедельник, так как на месте должны быть все врачи. По данным фонда, женщину с разлагающимся плодом внутри отправили домой. Общими усилиями Нику увезли в больницу вчера, сообщается, что женщине выдали таблетку для стимуляции родов. В минздраве Башкирии на данный момент не смогли прокомментировать ситуацию и попросили время для того, чтобы детально разобраться в ситуации. Напомним, подобная ситуация произошла в мае 2019 года. 42-летнюю Наталью Каримову, находившуюся на 34-й неделе беременности, нефтекамские врачи отправили в РКБ имени Куватова в Уфу, поскольку ее состояние пугало местных специалистов. По прибытии в Уфу в РКБ во время осмотра пациентки выяснилось, что ребенок погиб в утробе. Но вместо того, чтобы экстренно извлечь плод, опасный для женщины, заместитель главврача РКБ имени Куватова Марина Мухамадиева отказала ей в госпитализации и отправила на чистку обратно в Нефтекамск — беременная провела около 200 км в пути. В итоге на следующий день Наталья Каримова скончалась в результате начавшегося сепсиса. Суд замглавврача РКБ оправдал.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter