В Уфе в общежитии аграрного университета произошел пожар

Стало известно, что сегодня, 18 октября, в Уфе в общежитии аграрного университета, которое располагается по улице Революционной 76, произошел пожар. Как сообщает МЧС Башкирии, пожар произошел в одной из комнат на 6 этаже, к счастью, пострадавших и погибших нет.