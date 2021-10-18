В Уфе в общежитии аграрного университета произошел пожар

В Уфе в общежитии аграрного университета произошел пожар
В Уфе в общежитии аграрного университета произошел пожар
Вчера, 15:37ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Предполагается, что причиной послужило возгорание горючих материалов от теплового воздействия электрического обогревателя.

Стало известно, что сегодня, 18 октября, в Уфе в общежитии аграрного университета, которое располагается по улице Революционной 76, произошел пожар. Как сообщает МЧС Башкирии, пожар произошел в одной из комнат на 6 этаже, к счастью, пострадавших и погибших нет.

— Причина будет устанавливаться, на месте работают дознаватели. Предполагаемая причина — возгорание горючих материалов от теплового воздействия электрического обогревателя, — МЧС Башкирии.

Известно, что площадь возгорания составила 5 квадратных метров, а из самого здания было эвакуировано коло 200 человек.

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