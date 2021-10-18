В Уфе в лесу нашли вещи пропавшего в День республики активиста Ильгама Янбердина

Вчера, 17 октября в телеграм-каналах и в социальных сетях появилась информация о том, что в лесу неподалеку от дома Ильгама Янбердина в уфимском микрорайоне Инорс были найдены его вещи – телефон (который отключился почти сразу после его выхода из дома) и верхняя одежда, а именно куртка, джемпер и пиджак. Примечательно, что вещи лежали на видном месте, а не были где-то спрятаны..
В это время поиски Янбердина ведутся уже около недели. Известно, что он вышел из дома утром 11 октября, с тех пор его след простыл. Его жена Расима Янбердина рассказывала о намерении супруга пойти к памятнику Салавата Юлаева и принять участие во флешмобе в его защиту. Однако у подножья памятнику он так и не появился.
На сегодняшний день никто из знакомых не имеет информации о местоположении активиста.
Ильгам Янбердин башкирский эко активист, известен как активный участник протестных акций. Среди них — митинги в защиту шихана Куштау. Янбердин привлекался к ответственности за оппозиционные акции в январе 2021 года. В июне 2021 года Ильгам Янбердин был задержан на народном сходе после того как произошло избиение экоактивиста Ильдара Юмагулова, который состоялся 25 апреля в городе Баймак.