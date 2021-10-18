В Уфе в лесу нашли вещи пропавшего в День республики активиста Ильгама Янбердина

Вчера, 17 октября в телеграм-каналах и в социальных сетях появилась информация о том, что в лесу неподалеку от дома Ильгама Янбердина в уфимском микрорайоне Инорс были найдены его вещи – телефон (который отключился почти сразу после его выхода из дома) и верхняя одежда, а именно куртка, джемпер и пиджак. Примечательно, что вещи лежали на видном месте, а не были где-то спрятаны..