Директор фирмы из Уфы рассказал, как метанол попал в Оренбуржье под видом алкоголя

Отметим и то, что 36-летний уроженец Азербайджана Роял Гулиев, в машине которого правоохранители при обыске обнаружили накладные свою вину отрицает, одновременно с этим он утверждает, что жидкость по накладным приобретал как сырье для производства незамерзайки, утверждая и то, уже следующий участник принял решение продавать её как алкоголь.