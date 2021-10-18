Директор фирмы из Уфы рассказал, как метанол попал в Оренбуржье под видом алкоголя

Директор фирмы из Уфы рассказал, как метанол попал в Оренбуржье под видом алкоголя
Директор фирмы из Уфы рассказал, как метанол попал в Оренбуржье под видом алкоголя
Вчера, 08:29ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Он рассказал, каким образом и под каким видом закупали такую жидкость.

Уголовное дело по факту смертельного отравления 34 человек метиловым спиртом продолжают расследовать в Оренбургской области. Всего по уголовному делу на сегодняшний день задержаны 15 человек, 8 из которых в СИЗО. В ходе расследования выяснилось, что отраву привезли из Уфы. Однако поставщики позиционировали жидкость как буровой раствор, который предназначен антикоррозийной обработки нефтяных скважин.

Динар Гильмуллин, директор компании «Уралнефтетранс», рассказал ВГТРК «Башкортостан» о том, что буровой раствор у него покупал мужчина под выдуманным именем, причем для покупки он предоставил ложные данные.

Гильмуллин подчеркнул, что продукт, который он поставляет, - это термодинамический ингибитор гидрата образования, в состав которого входит метиловый спирт и который используется для коррозийных обработок и ингибирования нефтяных скважин.

Отметим и то, что 36-летний уроженец Азербайджана Роял Гулиев, в машине которого правоохранители при обыске обнаружили накладные свою вину отрицает, одновременно с этим он утверждает, что жидкость по накладным приобретал как сырье для производства незамерзайки, утверждая и то, уже следующий участник принял решение продавать её как алкоголь.

Напомним, летом 2021 года массовое отравление некачественным алкоголем произошло и в башкирском городе Салават. Мужчины, которые собрались выпить, были спасены исключительно благодаря бдительности и неравнодушию очевидицы их мероприятия. Женщина увидела, как мужчины падают один за другим и теряют сознание и сразу же вызвала скорую помощь.

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