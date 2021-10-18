В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу из «Сайги» в школе

В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу из «Сайги» в школе
В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу из «Сайги» в школе
Вчера, 10:06ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: properm.ru
Инцидент произошел в поселке Сарс Пермского края, трагедию предотвратил директор школы.

Сегодня, 18 октября, в Пермском крае, в поселке Сарс Октябрьского района 12-летний ученик шестого класса устроил стрельбу в школе. Сообщение в полицию поступило около 8 утра. Как сообщает Telegram-канал «112», мальчик принес в школу украденное у отца ружье, чтобы разобраться с девочкой-обидчицей.

Мальчик успел сделать два выстрела, которые к счастью попали в потолок и в стену, никто не пострадал. Сообщается, что мальчика обезвредила директор школы, она уговорила вооруженного ученика зайти к себе. В данный момент с ним беседуют правоохранители. Учителя характеризуют ребёнка положительно. На учете он не состоял, успеваемость хорошая, а семья благополучная.

Как сообщает Baza во время стрельбы школьник кричал: «В меня вселился Бог!». Напомним, после майской трагедии в казанской гимназии, колумбайн повторился в вузе в Перми. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали.

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