В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу из «Сайги» в школе

Мальчик успел сделать два выстрела, которые к счастью попали в потолок и в стену, никто не пострадал. Сообщается, что мальчика обезвредила директор школы, она уговорила вооруженного ученика зайти к себе. В данный момент с ним беседуют правоохранители. Учителя характеризуют ребёнка положительно. На учете он не состоял, успеваемость хорошая, а семья благополучная.