В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу из «Сайги» в школе

Сегодня, 18 октября, в Пермском крае, в поселке Сарс Октябрьского района 12-летний ученик шестого класса устроил стрельбу в школе. Сообщение в полицию поступило около 8 утра. Как сообщает Telegram-канал «112», мальчик принес в школу украденное у отца ружье, чтобы разобраться с девочкой-обидчицей.
Мальчик успел сделать два выстрела, которые к счастью попали в потолок и в стену, никто не пострадал. Сообщается, что мальчика обезвредила директор школы, она уговорила вооруженного ученика зайти к себе. В данный момент с ним беседуют правоохранители. Учителя характеризуют ребёнка положительно. На учете он не состоял, успеваемость хорошая, а семья благополучная.
Как сообщает Baza во время стрельбы школьник кричал: «В меня вселился Бог!». Напомним, после майской трагедии в казанской гимназии, колумбайн повторился в вузе в Перми. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали.