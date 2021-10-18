В Чишминском районе Башкирии разыскивается педофил

Напомним, что в Башкирии это не первое сообщение о подобных действиях в отношении детей. Так, разыскивается мужчина, который совершал развратные действия около уфимской школы № 118 по улице Чернышевского. Очевидец событий составил субъективный портрет обвиняемого. Второй случай, по сообщениям ряда СМИ, произошел в селе Уртакуль Буздякского района, где двое неизвестных похитили ученицу 4-го класса и привезли на местное кладбище. По словам очевидцев, девочка кричала о помощи, после чего ей на помощь прибежали прохожие, а преступники скрылись.