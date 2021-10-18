В Чишминском районе Башкирии разыскивается педофил

В Чишминском районе Башкирии разыскивается мужчина, который совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении малолетней девочки.
Как сообщает СК Башкирии, преступление было совершено 14 октября в автомобиле преступника. Известно, что следователями возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.
На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление подозреваемого и обстоятельств преступления.
Напомним, что в Башкирии это не первое сообщение о подобных действиях в отношении детей. Так, разыскивается мужчина, который совершал развратные действия около уфимской школы № 118 по улице Чернышевского. Очевидец событий составил субъективный портрет обвиняемого. Второй случай, по сообщениям ряда СМИ, произошел в селе Уртакуль Буздякского района, где двое неизвестных похитили ученицу 4-го класса и привезли на местное кладбище. По словам очевидцев, девочка кричала о помощи, после чего ей на помощь прибежали прохожие, а преступники скрылись.