СМИ: двое неизвестных похитили четвероклассницу в Башкирии и отвезли ее на кладбище

СМИ: двое неизвестных похитили четвероклассницу в Башкирии и отвезли ее на кладбище
СМИ: двое неизвестных похитили четвероклассницу в Башкирии и отвезли ее на кладбище
Вчера, 13:00ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: ufa1.ru
Мужчины скрылись с места происшествия, однако стали известны подробности загадочного случая

Похищение произошло в селе Уртакуль Буздякского района, сообщает UFA1.ru. Двое неизвестных похитили ученицу 4-го класса и привезли на местное кладбище. По словам очевидцев, девочка кричала о помощи, после чего ей на помощь прибежали прохожие, а преступники скрылись.

Мужчинам ориентировочно 35–40 лет, у обоих черные волосы и короткая стрижка. На момент похищения девочки были преступники были в камуфляжной зеленой форме. Машина, в которой они увезли ребенка была серая Lada Largus с черными дисками и без трех брызговиков (единственный брызговик — спереди справа).

Фото:ufa1.ru

В МВД Башкирии сообщили, что не уполномочены разглашать информацию. В следкоме республики инцидент пока не прокомментировали.

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