СМИ: двое неизвестных похитили четвероклассницу в Башкирии и отвезли ее на кладбище

Похищение произошло в селе Уртакуль Буздякского района, сообщает UFA1.ru. Двое неизвестных похитили ученицу 4-го класса и привезли на местное кладбище. По словам очевидцев, девочка кричала о помощи, после чего ей на помощь прибежали прохожие, а преступники скрылись.
Мужчинам ориентировочно 35–40 лет, у обоих черные волосы и короткая стрижка. На момент похищения девочки были преступники были в камуфляжной зеленой форме. Машина, в которой они увезли ребенка была — серая Lada Largus с черными дисками и без трех брызговиков (единственный брызговик — спереди справа).
В МВД Башкирии сообщили, что не уполномочены разглашать информацию. В следкоме республики инцидент пока не прокомментировали.