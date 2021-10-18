СМИ: двое неизвестных похитили четвероклассницу в Башкирии и отвезли ее на кладбище

Мужчинам ориентировочно 35–40 лет, у обоих черные волосы и короткая стрижка. На момент похищения девочки были преступники были в камуфляжной зеленой форме. Машина, в которой они увезли ребенка была — серая Lada Largus с черными дисками и без трех брызговиков (единственный брызговик — спереди справа).