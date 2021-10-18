Под Уфой в реке Шугуровка обнаружена неизвестная белая жидкость

Специалисты нашли на дне реки белый осадок неизвестного вещества и обнаружили место слива неустановленными лицами. По информации ведомства, дальнейшего распространения белой жидкости не происходит, протяженность загрязнения составляет 300 метров по береговой линии. Как сообщает МЧС, в районе Тимашево вода чистая, без запаха. Из реки были взяты пробы воды для дальнейшего анализа.