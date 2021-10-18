Под Уфой в реке Шугуровка обнаружена неизвестная белая жидкость

Под Уфой в реке Шугуровка обнаружена неизвестная белая жидкость
Под Уфой в реке Шугуровка обнаружена неизвестная белая жидкость
Вчера, 12:36ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: Управление МЧС России по Республике Башкортостан
По словам ведомства, дальнейшего распространения неизвестного вещества не происходит

17 октября в Уфе в реке Шугуровка была обнаружена неизвестная жидкость белого цвета. Информация была передана в заинтересованные министерства и ведомства, сейчас на месте происшествия работает оперативная группа МЧС.

Специалисты нашли на дне реки белый осадок неизвестного вещества и обнаружили место слива неустановленными лицами. По информации ведомства, дальнейшего распространения белой жидкости не происходит, протяженность загрязнения составляет 300 метров по береговой линии. Как сообщает МЧС, в районе Тимашево вода чистая, без запаха. Из реки были взяты пробы воды для дальнейшего анализа.

Пострадавших нет и дальнейшее загрязнение не допущено, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

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