Под Уфой в реке Шугуровка обнаружена неизвестная белая жидкость

17 октября в Уфе в реке Шугуровка была обнаружена неизвестная жидкость белого цвета. Информация была передана в заинтересованные министерства и ведомства, сейчас на месте происшествия работает оперативная группа МЧС.
Специалисты нашли на дне реки белый осадок неизвестного вещества и обнаружили место слива неустановленными лицами. По информации ведомства, дальнейшего распространения белой жидкости не происходит, протяженность загрязнения составляет 300 метров по береговой линии. Как сообщает МЧС, в районе Тимашево вода чистая, без запаха. Из реки были взяты пробы воды для дальнейшего анализа.
Пострадавших нет и дальнейшее загрязнение не допущено, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.