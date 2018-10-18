В Уфе загорелся ТЦ Аркада: эвакуировали тысячу человек

На месте возгорания сейчас работают 14 единиц техники и 50 человек.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, информация о пожаре в торговом центре по ул. Губайдуллина поступила в диспетчерскую в 20.10. Спустя 18 минут очаг возгорания был уже ликвидирован, к счастью, пострадавших нет. Специалисты эвакуировали 1000 человек - покупателей и персонал. Как выяснилось позже, загорелся холодильник в одном из цехов продуктов питания.
На место лично выехал глава МЧС по республике. Все детали и обстоятельства ЧП выясняют на месте дознаватели.
В ведомстве в очередной раз напомнили, что неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства может привести к пожару. При пожаре звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона – 01, с мобильного телефона - 101.
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99.