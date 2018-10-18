В Уфе загорелся ТЦ Аркада: эвакуировали тысячу человек

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, информация о пожаре в торговом центре по ул. Губайдуллина поступила в диспетчерскую в 20.10. Спустя 18 минут очаг возгорания был уже ликвидирован, к счастью, пострадавших нет. Специалисты эвакуировали 1000 человек - покупателей и персонал. Как выяснилось позже, загорелся холодильник в одном из цехов продуктов питания.