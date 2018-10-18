В Уфе предприятие оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупцию
Сегодня, 14:25ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сумма незаконного вознаграждения составила 100 тысяч рублей.
В Уфе организацию оштрафовали на сумму 500 тысяч рублей по статье «Незаконная передача, предложение или обещание вознаграждения от имени юридического лица», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2015 году директор ООО ПК «Электрум», зарегистрированного в Самаре, предложил сотруднику нефтяной компании и перевёл на счёт его знакомой незаконное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей.
За эти деньги он рассчитывал на общее покровительство в конкурсных процедурах при поставке электрооборудования предприятию.
По данному факту надзорное ведомство возбудило в отношении ООО ПК «Электрум» административное дело и выписало штраф.
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