В храмах Башкирии пройдут панихиды по погибшим во время стрельбы в колледже в Керчи

Сегодня, 18 октября, с раннего утра в православных церквях и мусульманских мечетях Башкирии священнослужители проводят панихиды в память о жертвах трагедии, случившейся накануне в политехническом колледже в Керчи.

В социальных сетях люди выражают скорбь и обсуждают чудовищное преступление, жертвами которого стали студенты и преподаватели колледжа в крымском городе Керчь, а также общаются со своими знакомыми из Крыма, так или иначе имеющими отношение к трагедии. Кстати, на всей территории Крыма объявлен трехдневный траур.

По последним данным, в результате нападения вооруженного 18-летнего четверокурсника колледжа погибли 20 человек и около 50 получили ранения и травмы. Сам нападавший покончил с собой.