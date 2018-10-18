В Башкирии водитель скончался в опрокинутой загоревшейся легковушке
Сегодня, 11:18ПроисшествияРустэм Башкирцев
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52-летний водитель погиб в груде горящего металла.
17 октября в 22:00-23:00 в Илишевском районе на 9 километре автодороги Верхнечерекулево-Кужбахты-Тазеево произошла авария с летальным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
52-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ шестой модели опрокинулся, после чего автомобиль загорелся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают специалисты и сотрудники ГИБДД.
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