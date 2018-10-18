В Башкирии водитель скончался в опрокинутой загоревшейся легковушке

17 октября в 22:00-23:00 в Илишевском районе на 9 километре автодороги Верхнечерекулево-Кужбахты-Тазеево произошла авария с летальным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

52-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ шестой модели опрокинулся, после чего автомобиль загорелся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.