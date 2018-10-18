В Башкирии пятеро избили и ограбили молодого человека

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Встречу с преступниками молодому человеку организовала девушка.
На проспекте Ленина к 29-летнему молодому человеку подошла компания парней, которая избила его, забрала сотовый телефон и денежные средства в размере чуть более 1000 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Потерпевший познакомился в социальной сети с девушкой и после общения с ней решил назначить встречу. На встречу девушка пришла с молодыми людьми, которые были в масках и с дубинками.
Задержанные – пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Один из них, самый старший, уже ранее совершал противоправные действия в отношении граждан. Среди подозреваемых есть и несовершеннолетняя девушка.
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