В Башкирии пятеро избили и ограбили молодого человека

На проспекте Ленина к 29-летнему молодому человеку подошла компания парней, которая избила его, забрала сотовый телефон и денежные средства в размере чуть более 1000 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Потерпевший познакомился в социальной сети с девушкой и после общения с ней решил назначить встречу. На встречу девушка пришла с молодыми людьми, которые были в масках и с дубинками.