В Башкирии начался ремонт сломавшегося моста над железной дорогой
Сегодня, 13:56ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Провал на мосту планируют отремонтировать к 19 октября.
Над железнодорожным полотном частично разрушилось асфальтобетонное покрытие (деформационный шов), в результате чего образовался провал размер 1м х40см, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Туймазов, на балансе которой состоит мост, решила отремонтировать дорожное полотно. Частично ограничат движения по мосту, будет организовано дежурство экипажей ДПС. Сейчас установлены дорожные знаки на месте возникновения провала дорожного полотна.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предварительные сроки устранения – 19 октября. Для проезда транспорта на территории Туймазов имеется два переезда через ж/д полотно (1 подземный и 1 надземный).
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей