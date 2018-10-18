В Башкирии начался ремонт сломавшегося моста над железной дорогой

Над железнодорожным полотном частично разрушилось асфальтобетонное покрытие (деформационный шов), в результате чего образовался провал размер 1м х40см, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Администрация Туймазов, на балансе которой состоит мост, решила отремонтировать дорожное полотно. Частично ограничат движения по мосту, будет организовано дежурство экипажей ДПС. Сейчас установлены дорожные знаки на месте возникновения провала дорожного полотна.