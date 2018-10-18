В Башкирии мужчину насмерть задавило кабиной грузового лифта
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Потерпевшему было всего 52 года.
17 октября в обед жители дома на улице Северная в городе Октябрьском обнаружили под потолком первого этажа тело мужчины, сообщает «Башньюс».
Стало известно, что мужчину зажало кабиной грузового лифта. Пострадавшему было 52 года. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
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