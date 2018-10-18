В Башкирии будут судить банду рабовладельцев-истязателей
Преступники прикрывались помощью больным, но использовали их в качестве рабов.
Следователи отдела по расследованию особо важных дел республиканского управления Следкома завершили расследование серьезного дела банды истязателей.
По версии следствия, двое преступников еще в 2015 году организовали некий центр помощи людям, страдающим от алкогольной наркотической зависимости. Сам так называемый центр располагался в частном доме в Кушнаренковском районе, что под Уфой.
В действительности люди, желающие бросить пить и колоться, обратившиеся за реабилитацией, оказывались «рабами 21 века». Их не выпускали из дома-тюрьмы (на окнах были решетки, дом огорожен высоким двухметровым забором), заставляли выполнять различные поручения.
За отказ работать жестоко и унизительно наказывали: морили голодом, лишали сна (пытка депривацией сна вообще считается одной из самых жестоких), обливали холодной водой на морозе, заставляли носить в течение дня тяжести, подвергали другим пыткам.
Помимо двух организаторов, к пыткам были привлечены еще пять наемных извергов, которые отвечали за привод в центр новых пленников, за их удержание там, они также выполняли другие поручения руководства.
Деятельность центра истязания людей была прекращена полицейскими. Всего по следствию проходят 7 пострадавших. Все время, пока те подвергались пыткам и унижениям, их родственники верили, что те проходят обычную лечебно-психологическую реабилитацию.
Дело расследовалось по двум статьям: за незаконное лишение свободы группой лиц – до 5 лет тюрьмы, за истязание, совершенное группой лиц – до 7 лет тюрьмы.
Отмечается, что в Башкирии это первое дело о лишении свободы и издевательствах в отношении нарко- и алко-зависимых людей. Между тем, на улицах Уфы более чем достаточно рекламных объявлений различных центров о помощи таким людям. Если вам что-то известно о возможной противоправной деятельности таких центров, свяжитесь с редакцией.