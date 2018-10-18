В Башкирии будут судить банду рабовладельцев-истязателей

Следователи отдела по расследованию особо важных дел республиканского управления Следкома завершили расследование серьезного дела банды истязателей.

По версии следствия, двое преступников еще в 2015 году организовали некий центр помощи людям, страдающим от алкогольной наркотической зависимости. Сам так называемый центр располагался в частном доме в Кушнаренковском районе, что под Уфой.

В действительности люди, желающие бросить пить и колоться, обратившиеся за реабилитацией, оказывались «рабами 21 века». Их не выпускали из дома-тюрьмы (на окнах были решетки, дом огорожен высоким двухметровым забором), заставляли выполнять различные поручения.

За отказ работать жестоко и унизительно наказывали: морили голодом, лишали сна (пытка депривацией сна вообще считается одной из самых жестоких), обливали холодной водой на морозе, заставляли носить в течение дня тяжести, подвергали другим пыткам.

Помимо двух организаторов, к пыткам были привлечены еще пять наемных извергов, которые отвечали за привод в центр новых пленников, за их удержание там, они также выполняли другие поручения руководства.

Деятельность центра истязания людей была прекращена полицейскими. Всего по следствию проходят 7 пострадавших. Все время, пока те подвергались пыткам и унижениям, их родственники верили, что те проходят обычную лечебно-психологическую реабилитацию.

Дело расследовалось по двум статьям: за незаконное лишение свободы группой лиц – до 5 лет тюрьмы, за истязание, совершенное группой лиц – до 7 лет тюрьмы.