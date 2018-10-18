Уфимцы пойдут под суд за кражу мобильников на 900 тысяч рублей
Сегодня, 15:57ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сообщники молотками разбивали стеллажи со смартфонами Apple iPhone и похищали их.
Три уфимца в возрасте от 19 до 23 лет обвиняются по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В ноябре и декабре 2017 года обвиняемые ворвались в салоны сотовой связи на Проспекте Октября и угрожая травматическим пистолетом, пресекали попытки сотрудников вызвать полицию. Сообщники молотками разбивали стеллажи со смартфонами Apple iPhone и похищали их. Ущерб от преступлений превысил 900 тысяч рублей.
Часть похищенного имущества после задержания преступников удалось изъять.
Обвиняемые вину в совершении преступлений не признали. Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Уфы для рассмотрения.
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