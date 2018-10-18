Число погибших в Керчи увеличилось до 20 человек

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После массового убийства появляются новые жертвы.
По данным заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева, среди погибших — 15 студентов и пятеро взрослых преподавателей учебного заведения, сообщает «Медуза».
По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, из 15 погибших студентов колледжа 11 были несовершеннолетними.
Тела всех погибших уже опознали. Список погибших еще не обнародован.
Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Его устроил 22-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков.
В школах Уфы и Башкирии ужесточат меры безопасности после трагедии в Керчи. О внеплановых проверках рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Салават Хусаинов.
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