В Башкирии следователи проверят случай избиения школьника в Бижбуляке

Сейчас следователи проверяют, в какой школе произошел случай и знала ли о нем администрация учебного заведения.

Следователи займутся случаем избиения школьника учителем в Бижбуляке, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Напомним, в социальной сети появилось видео, на котором учитель избивает на уроке школьника. Педагог несколько раз ударяет мальчика по голове.