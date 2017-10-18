В Башкирии следователи проверят случай избиения школьника в Бижбуляке
18 октября, 16:35ПроисшествияЗлата Зукович
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Сейчас следователи проверяют, в какой школе произошел случай и знала ли о нем администрация учебного заведения.
Следователи займутся случаем избиения школьника учителем в Бижбуляке, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Напомним, в социальной сети появилось видео, на котором учитель избивает на уроке школьника. Педагог несколько раз ударяет мальчика по голове.
Сейчас следователи выясняют, в какой школе это произошло и знала ли администрация о случившемся. После проверки примут процессуальное решение.
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