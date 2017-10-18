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В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра

18 октября, 17:31ПроисшествияОльга Корзик
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