Завтра, 19 октября, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Завтра, 19 октября, в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщило МЧС Башкирии. Спасатели призывают горожан быть внимательными и осторожными.