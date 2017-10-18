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Завтра, 19 октября, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Завтра, 19 октября, в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщило МЧС Башкирии. Спасатели призывают горожан быть внимательными и осторожными.
Температура воздуха ночью будет +1,+6°, при прояснении до -4°, днем +7,+12°. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000м.
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