В Башкирии насмерть сбили женщину, стоявшую посреди проезжей части

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Случай произошел в темное время суток при плохой видимости.
Вечером 17 октября на восьмом километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево 34-летняя дама из Стерлитамака в темное время суток в пасмурную погоду наехала на своем «Lifan» на неустановленную женщину примерно 40 лет, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель уверяет, что несчастная стояла прямо посреди проезжей части.
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