В Башкирии насмерть сбили женщину, стоявшую посреди проезжей части

Случай произошел в темное время суток при плохой видимости.

Вечером 17 октября на восьмом километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево 34-летняя дама из Стерлитамака в темное время суток в пасмурную погоду наехала на своем «Lifan» на неустановленную женщину примерно 40 лет, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.