В Башкирии «Камаз» провалился под асфальт

Очевидцы шутят о том, что машину буквально засосало в преисподнюю.

18 октября днем в Стерлитамаке на перекрестке улиц Дружбы и Худайбердина, около здания Дружбы, 68, «Камаз» провалился под асфальт, сообщили очевидцы в социальных сетях "Автоновости РБ" и "БашДТП".