В Башкирии «Камаз» провалился под асфальт

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Очевидцы шутят о том, что машину буквально засосало в преисподнюю.
18 октября днем в Стерлитамаке на перекрестке улиц Дружбы и Худайбердина, около здания Дружбы, 68, «Камаз» провалился под асфальт, сообщили очевидцы в социальных сетях "Автоновости РБ" и "БашДТП".
Задняя часть техники, груженая щебнем, провалилась прямо на тротуаре. В настоящий момент все причины ЧП устраняются. Водитель не пострадал.
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