В Башкирии алиментщица спряталась от приставов в шкафу

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Сожитель с порога заверил, что дома никого нет, однако приставам удалось найти женщину.
В Туймазинском межрайонном отделе судебных приставов находится производство о взыскании алиментов с женщины, которая решила отдать своих троих несовершеннолетних детей в детский дом, сообщается в пресс-службе ведомства. Органы опеки лишили женщину материнских прав и обязали выплачивать алименты.
Молодая мать нигде не работала, алименты не выплачивала – долг составил 180 тысяч рублей, когда судебные приставы пришли к ней домой. Дверь открыл ее сожитель и сообщил, что дома кроме него никого нет. Однако приставы обнаружили женщину в шкафу.
В дальнейшем, в случае невыплаты долга по алиментам, женщину могут привлечь к уголовной ответственности.
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