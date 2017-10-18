В Башкирии алиментщица спряталась от приставов в шкафу

Сожитель с порога заверил, что дома никого нет, однако приставам удалось найти женщину.

В Туймазинском межрайонном отделе судебных приставов находится производство о взыскании алиментов с женщины, которая решила отдать своих троих несовершеннолетних детей в детский дом, сообщается в пресс-службе ведомства. Органы опеки лишили женщину материнских прав и обязали выплачивать алименты.

Молодая мать нигде не работала, алименты не выплачивала – долг составил 180 тысяч рублей, когда судебные приставы пришли к ней домой. Дверь открыл ее сожитель и сообщил, что дома кроме него никого нет. Однако приставы обнаружили женщину в шкафу.