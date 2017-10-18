В аэропорту Магадана задержали пассажира с 700 гр золота в ручках багажа

В процессе предполетного досмотра в аэропорту Магадана у одного из пассажиров нашли золото весом в 700 грамм.

Как пишет издание Dni.ru, мужчина спрятал песок из драгоценного металла в металлические ручки багажной сумки.

Несостоявшийся контрабандист летел рейсом, следовавшим в Москву.