В аэропорту Магадана задержали пассажира с 700 гр золота в ручках багажа
18 октября, 19:15Происшествия
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В процессе предполетного досмотра в аэропорту Магадана у одного из пассажиров нашли золото весом в 700 грамм.
Как пишет издание Dni.ru, мужчина спрятал песок из драгоценного металла в металлические ручки багажной сумки.
Несостоявшийся контрабандист летел рейсом, следовавшим в Москву.
По предварительным сведениям, подозреваемый проживает в Махачкале, ему 36 лет.
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