В Уфе директор стройфирмы пойдет под суд за долг по зарплате почти 8 миллионов рублей

В Уфе директор стройфирмы пойдет под суд за долг по зарплате почти 8 миллионов рублей
В Уфе директор стройфирмы пойдет под суд за долг по зарплате почти 8 миллионов рублей
Вчера, 11:57ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Почти полтора года директор задерживал оплату либо выплачивал её ниже МРОТ 71 работнику.

Теперь бывший руководитель стройфирмы предстанет перед судом по обвинению в уголовном преступлении, предусмотренным частью 2 статьи 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы.

Следователи завершили расследовать дело возбужденное в отношении бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Интер». 51-летний директор ООО июня 2019 по ноябрь 2020 года накопил задолженность в размере 7,9 миллионов рублей. Он либо полностью не выплачивал зарплату, либо выплачивал ее ниже установленного МРОТ. пострадал от действий руководителя 71 работник.

Пресс-служба СК уточняет, что в эти полтора гола деньги в организации водились, причем не малые – более 800 млн рублей. Большую часть этих средств по указанию руководителя, но в нарушение установленной законом очередности, расходовались на разные нужды, однако оплата труда рабочих в эти нужды не была включена.

Мужчина признал свою вину, но дальнейшую его судьбу будет решать суд.

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