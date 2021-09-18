В Уфе директор стройфирмы пойдет под суд за долг по зарплате почти 8 миллионов рублей

Пресс-служба СК уточняет, что в эти полтора гола деньги в организации водились, причем не малые – более 800 млн рублей. Большую часть этих средств по указанию руководителя, но в нарушение установленной законом очередности, расходовались на разные нужды, однако оплата труда рабочих в эти нужды не была включена.