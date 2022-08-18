Вину за гибель двух сотрудников «Газпрома» в Салавате возложили на начальника цеха

Вину за гибель двух сотрудников «Газпрома» в Салавате возложили на начальника цеха
Вину за гибель двух сотрудников «Газпрома» в Салавате возложили на начальника цеха
Вчера, 16:08ПроисшествияНаталья БалыковаФото: 1MI
Уголовное дело рассмотрит Салаватский городской суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Инцидент с гибелью людей произошел в одном из цехов предприятия «Газпром нефтехим Салават» 3 августа 2021 года. Произошел выброс насыщенного водяного пара из трубопровода. Осматривавшие установку работники получили серьезные ожоги, от которых позже скончались в больнице.

По версии следствия, люди погибли по вине начальника цеха, нарушившего требования промбезопасности. Он знал об утечке в трубопроводе, однако не принял меры для замены оборудования, а направил работников осматривать его.

Руководителю инкриминируется ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Отмечается, что обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы