Вину за гибель двух сотрудников «Газпрома» в Салавате возложили на начальника цеха

Инцидент с гибелью людей произошел в одном из цехов предприятия «Газпром нефтехим Салават» 3 августа 2021 года. Произошел выброс насыщенного водяного пара из трубопровода. Осматривавшие установку работники получили серьезные ожоги, от которых позже скончались в больнице.
По версии следствия, люди погибли по вине начальника цеха, нарушившего требования промбезопасности. Он знал об утечке в трубопроводе, однако не принял меры для замены оборудования, а направил работников осматривать его.
Руководителю инкриминируется ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Отмечается, что обвиняемый не признал вину в совершении преступления.