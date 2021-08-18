В Челябинске бомжу назначили наказание за сожжение женщины

В Челябинске бомжу назначили наказание за сожжение женщины
В Челябинске бомжу назначили наказание за сожжение женщины
Вчера, 10:22ПроисшествияФото: pixabay.com
В Челябинске областной суд вынес приговор гражданину без определенного места жительства. Он совершил убийство с особой жестокостью.

Как сообщает kursdela.biz, убийство произошло в апреле прошлого года. Подсудимый в компании бездомных употреблял спиртные напитки и вступил в конфликт со своей знакомой. Он ударил женщину по голове, а затем облил ее бензином и поджёг.

Женщину пытались спасти врачи, но она скончалась от травм, не совместимых с жизнью.

Судья принял во внимание факт наличия на иждивении у мужчины ребенка. Но из-за проблем с законом, которые сыграли роль отягчающего обстоятельства, ему назначили внушительный срок - 16,5 лет строгого режима.

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