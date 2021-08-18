В Челябинске бомжу назначили наказание за сожжение женщины

Как сообщает kursdela.biz, убийство произошло в апреле прошлого года. Подсудимый в компании бездомных употреблял спиртные напитки и вступил в конфликт со своей знакомой. Он ударил женщину по голове, а затем облил ее бензином и поджёг.
Женщину пытались спасти врачи, но она скончалась от травм, не совместимых с жизнью.
Судья принял во внимание факт наличия на иждивении у мужчины ребенка. Но из-за проблем с законом, которые сыграли роль отягчающего обстоятельства, ему назначили внушительный срок - 16,5 лет строгого режима.